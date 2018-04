"Marsch für unser Leben" - so haben die Schüler die riesige Demonstration in Washington genannt. Es ist eine der größten Demonstrationen, die es in Washington in letzter Zeit gab. Für die Menschen, die dabei sind, steht fest: Es muss sich schnell etwas ändern. Mit ihrem lautstarken Protest wollen sie die Politiker dazu bringen, die Waffengesetze in den USA strenger zu machen.