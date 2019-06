Schon seit Freitagabend blockieren Hunderte Menschen einige Bahngleise und verhindern dadurch, dass zwei Braunkohlekraftwerke mit Nachschub beliefert werden können. Am Samstag kamen dann mehrere Tausend Menschen in den Ort Keyenberg in der Nähe von Garzweiler, um gegen den weiteren Abbau von Braunkohle zu demonstrieren. Unter den Demonstranten sind verschiedene Umweltschutzgruppen und auch Kinder und Jugendliche, die zu den "Fridays for Future"-Demos gehören.