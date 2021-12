Am Montagabend haben sich in mehreren Städten in Deutschland Menschen-Gruppen zusammengetan, um gegen die Regeln der Politikerinnen und Politiker zu demonstrieren. Die Polizei sprach von insgesamt mehreren Tausend Menschen. Vor allem in den Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt, aber auch in Städten in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg wurde demonstriert.