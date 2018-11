Vielleicht haben sich eure Eltern auch schon darüber geärgert: Die Preise für Benzin und Diesel sind gerade ziemlich hoch, in Deutschland kostet ein Liter Benzin im Moment etwa 1,55 Euro. In Frankreich kosten Benzin und Diesel noch mehr als bei uns - fast 2 Euro. Und der französische Präsident Macron will das Autofahren noch teurer machen. Dagegen sind am Samstag viele Menschen in Frankreich auf die Straßen gegangen.