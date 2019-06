Die Demonstranten haben also die Sorge, dass China mit dem neuen Gesetz Kritiker aus dem Weg räumen will und dafür sorgen will, dass sich auch die Menschen in Hongkong nicht mehr trauen, frei ihre Meinung zu sagen und China zu kritisieren. Außerdem haben die Demonstranten das Gefühl, dass China nur so tut, als ob Hongkong weiterhin eigenständig sei. Mit Gesetzen wie diesem versuche China aber, immer mehr über Hongkong zu bestimmen.