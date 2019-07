Vielleicht sind euch schon die blauen Profilbilder in Sozialen Netzwerken aufgefallen. Viele Menschen auf der ganzen Welt zeigen damit, dass sie auf der Seite der Demonstrantinnen und Demonstranten im Sudan stehen. Die blaue Farbe steht dabei für den 26-jährigen Mohamed. Das Militär tötete den Mann, als er am 3. Juli in der südsudanesischen Hauptstadt Khartum friedlich gegen das Militär demonstrierte. Blau war seine Lieblingsfarbe. Um ihm zu gedenken, verwenden viele Menschen in Sozialen Netzwerken gerade blaue Profilbilder.