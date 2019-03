Abdelaziz Bouteflika, Präsident von Algerien

Quelle: Mohamed Messara/EPA/dpa

Algerien ist das größte Land Afrikas. Es liegt im Norden des Kontinents am Mittelmeer. Der algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika ist 82 Jahre alt, sitzt schwer krank im Rollstuhl und tritt nur selten in der Öffentlichkeit auf. Nun soll er in einem Brief geschrieben haben, dass er trotz allem bei der Präsidentschaftswahl am 18. April erneut antreten möchte. Außerdem versprach er in dem Brief, in Zukunft vieles besser machen zu wollen und sogar innerhalb eines Jahres neue Wahlen zu organisieren, bei denen er dann nicht mehr antreten werde.