Am Wochenende hat es in Barcelona große Proteste gegeben. Unter dem Motto "Llibertat" (Freiheit) gingen zuerst am Samstagabend hunderttausende Menschen auf die Straße. Sie wollen, dass die Region Katalonien unabhängig wird von Spanien. Und es gibt noch einen Grund: Mitte Oktober hat ein Gericht entschieden, dass mehrere katalanische Politiker und Aktivisten ins Gefängnis müssen.