Eigentlich stehen Teile des Regenwalds in Brasilien unter besonderem Schutz. Denn dort gibt es viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten und die Bäume helfen dabei, das klimaschädliche Gas CO2 zu verarbeiten. Außerdem leben viele indigene Völker im Regenwald. Das sind die Ureinwohner Brasiliens. Doch der Regenwald ist in Gefahr. Der Präsident Brasiliens Jair Bolsonaro will, dass der Regenwald in Zukunft weniger geschützt wird.