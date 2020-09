Am meisten machte den Menschen zu schaffen, dass das Benzin viel teurer wurde - manche Sorte kostete mehr als doppelt so viel wie vorher. Und das war nicht nur ein Problem für Autofahrer. Denn die höheren Benzinpreise haben sich auch auf die Preise von Lebensmitteln, Elektrogeräten und vielen anderen Waren ausgewirkt. Denn der teurere Transport hat auch die Waren teurer gemacht. Diese Erhöhung der Benzinpreise hat die Regierung aber am Sonntagabend zurückgenommen - nach längeren Verhandlungen mit Vertretern der Demonstranten.