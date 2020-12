proteste in frankreich

Allein in der Hauptstadt Paris demonstrierten am Samstag 46.000 Menschen. Sie sind sauer auf die französische Regierung und ein von ihr geplantes Gesetz. Das Gesetz soll unter anderem verbieten, dass Polizistinnen und Polizisten bei ihrem Einsatz gefilmt werden dürfen – zum Beispiel von Journalisten, aber auch anderen Menschen. Das soll dann gelten, wenn die Filmaufnahmen den Polizisten schaden können. Zum Beispiel weil Filme und Informationen zu einzelnen Polizisten ins Internet gestellt werden. Das neue Gesetz soll die Polizisten in Frankreich also besser schützen – zum Beispiel vor Beschimpfungen und Bedrohung. Denn in Frankreich kommt es auch immer wieder zu Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten.