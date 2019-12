Demonstranten protestieren vor einem Gericht in Hongkong.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Bei den Protesten ging es zunächst um ein geplantes Auslieferungsgesetz. Dieses Gesetz wollte die Regierung Hongkongs einführen. Mit dem Gesetz hätte China von Hongkong verlangen können, bestimmte Menschen "auszuliefern", also nach China zu schicken. China sagt, dass es darum ginge, Verbrecher auszuliefern.



Viele befürchteten aber, dass China so versuchen will, Menschen aus Hongkong zu bestrafen, die zum Beispiel Chinas Regierung kritisieren. Außerdem sagen Menschenrechtsorganisationen, dass China Gefangene sehr schlecht behandelt, zum Teil auch foltert. Den Ausgelieferten könnte in China sogar die Todesstrafe drohen.