Der oberste religiöse Führer Ajatollah Ali Chamenei Quelle: -/Office of the Iranian Supreme Leader/AP/dpa

Hinzu kommt, dass viele schon lange nicht mehr mit der Politik im Land einverstanden sind. Präsident Hassan Rohani regiert seit 2013 in Iran. Der oberste religiöse Führer Ajatollah Ali Chamenei hat aber größere Macht als der Präsident. Das liegt daran, dass die Religion Islam in Iran eine große Rolle spielt. So kann der religiöse Führer viele Regeln im Land bestimmen. Eine Regel ist zum Beispiel, dass Mädchen und Jungen in der Schule getrennt voneinander lernen müssen oder dass Frauen vorgeschrieben wird, welche Kleidung sie tragen dürfen und welche nicht. Einige Menschen in Iran sind mit solchen Regeln nicht einverstanden.