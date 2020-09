Im Jahr 2017 hatten Politiker Kataloniens eine Abstimmung organisiert. Dabei konnten die Katalanen darüber abstimmen, ob die Region Katalonien in Zukunft unabhängig sein soll von dem Land Spanien. Ein spanisches Gericht hatte diese Abstimmung aber verboten. Am Montag wurden neun Politiker und Aktivisten, die an der Organisation der Abstimmung beteiligt waren, zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Demonstranten wollen, dass sie freigelassen werden. Viele fordern außerdem weiterhin, dass Katalonien unabhängig wird und wollen sich dafür einsetzen. Mehrere Demonstrationsmärsche sind weiter in Nordspanien unterwegs und wollen am Freitag in Barcelona eintreffen.