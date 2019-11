Bisher hat Präsident Duque nicht eingesehen, dass er an seiner Politik etwas ändern müsste. Doch die tagelangen Proteste haben ihn jetzt offensichtlich doch unter Druck gesetzt. Denn mittlerweile hat er Folgendes versprochen: Er will in den nächsten Tagen in verschiedene Teile des Landes fahren und sich von den Menschen anhören, welche Probleme sie haben und was besser werden muss. Danach, so sagt er, will er seine Politik so ändern, dass es den Menschen in Kolumbien besser geht. Viele sind gespannt, ob er sein Versprechen wirklich halten wird.