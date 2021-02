Proteste: Das ist in Spanien los

Viele finden schon länger, dass in Spanien die Meinungsfreiheit in Gefahr sei. Denn in Spanien gibt es ein Gesetz, dass bestimmte Äußerungen verbietet. Einige sagen, dass sie deshalb zum Teil Angst haben müssten, zu bestimmten Themen ihre Meinung zu sagen.



Der spanische Regierungschef hat jetzt gesagt, dass er darüber nachdenke, dieses Gesetz zu ändern und so für mehr Meinungsfreiheit zu sorgen. Doch viele glauben ihm nicht, weil er das schon einmal gesagt hatte und sich seitdem nichts verändert hat.