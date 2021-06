Der Oberbürgermeister von München hatte diese Idee: Das Münchner Stadion sollte beim EM-Spiel am Mittwoch in Regenbogenfarben leuchten. Doch dieser Vorschlag wurde nun von der UEFA - dem Europäischen Fußballverband - zurückgewiesen, also verboten. Die UEFA organisiert die Fußballspiele der Europameisterschaft. Deshalb dürfen die Organisatoren auch solche Entscheidungen treffen. Über diese wird nun viel diskutiert.