Wer in Thailand einen Witz über den König macht, ein Bild von ihm verunstaltet oder sagt, was er am König oder seinem Verhalten nicht gut findet - der kann dafür bis zu 15 Jahre ins Gefängnis kommen. Denn in Thailand gibt es ein sehr strenges Gesetz, das Majestätsbeleidigungs-Gesetz. Die Demonstrantinnen und Demonstranten finden das viel zu hart und wollen, dass das Gesetz abgeschafft wird. Denn sie sehen den König sehr kritisch und wollen das auch sagen dürfen.