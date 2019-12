In mehreren französischen Städten herrscht seit Tagen Chaos - vor allem in der Hauptstadt Paris. Grund dafür sind Streiks. Die Menschen gehen also nicht zur Arbeit. Am Dienstag sind Zehntausende auf die Straße gegangen, um zu protestieren. Mehrere Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen. Gewerkschaften sind so etwas wie Klassensprecher für Firmenmitarbeiter. Der Grund für die Streiks und Proteste: Die Menschen sind sauer auf den Präsidenten Emmanuel Macron.