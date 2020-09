Viele Kurden in Deutschland gehen auf die Straße, weil sie gegen den Einmarsch in Syrien demonstrieren. In Deutschland leben aber auch viele Menschen mit türkischen Wurzeln. Von ihnen finden viele die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan und damit wohl auch den Einmarsch in Syrien gut. Die Stimmung ist deshalb auch in Deutschland angespannt. Am Rande der Demonstrationen gab es immer wieder Gewalt zwischen beiden Gruppen. Dabei wurden auch mehrere Menschen verletzt. Auch für das Wochenende sind wieder Demonstrationen in Deutschland geplant.