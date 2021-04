Die Erklärung liegt auf der Hand. Beim Kaugummikauen machen wir immer wieder große Blasen. Dabei gelangt auch jede Menge Luft in unseren Körper. Und die will wieder raus. Oft sucht sich die Luft den Weg aus dem Po. Also lieber weniger Blasen machen oder ganz aufs Kaugummikauen verzichten.