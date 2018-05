Viele Menschen in Russland unterstützen Putin und finden es gut, dass er wieder zum Präsidenten gewählt wude. Sie finden, dass er ein starker Präsident ist, der sich immer für Russland einsetzt. Es gibt aber auch viele Russen, die anderer Meinung sind. In ganz Russland gingen in den vergangenen Tagen tausende Menschen auf die Straßen, um gegen die erneute Amtszeit Putins zu demonstrieren. Putin und seine Regierung ließen 1.600 Demonstranten festnehmen.