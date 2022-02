Die Queen feiert am Sonntag ihr 70-jähriges Thronjubiläum nur im kleinen Kreis mit ihrer Familie. Große Feierlichkeiten gibt es tatsächlich nie, denn der Tag ihrer Thronbesteigung ist schließlich auch der Todestag ihres Vaters George VI. Die große Feier wird allerdings nachgeholt - und zwar Anfang Juni. Dann soll es in London eine große Parade geben und in vielen Städten und Dörfern werden Partys gefeiert. Und damit auch alle Briten mitfeiern können und niemand arbeiten oder zur Schule gehen muss, wurden der 2. und der 3. Juni in Großbritannien und Nordirland in diesem Jahr zu Feiertagen erklärt.