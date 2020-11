Um die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen, gibt es momentan einige Regeln: Abstand halten, Maske tragen, geschlossene Restaurants und so weiter. Die meisten Menschen in Deutschland finden diese Regeln in Ordnung und halten sich daran. Doch es gibt auch einige Menschen, die ein Problem damit haben und deswegen gegen die Regeln demonstrieren. Eine solche Demonstration fand am Samstag in der Stadt Leipzig statt. Und diese Demonstration sorgt gerade für mächtig Aufregung.