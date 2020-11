Auch im nordrhein-westfälischen Bonn versammelten sich am Samstag rund 400 Menschen. Aufgrund der vielen Coronafälle war die Versammlung dort aber gar nicht erlaubt, sodass die Polizei die Veranstaltung schnell wieder auflöste. In Karlsruhe in Baden-Württemberg protestierten sogar bis zu 1000 Menschen gegen die Corona-Regeln. Hier verlief die Demo aber ruhiger als in Frankfurt. Obwohl die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine Masken trugen, hielten sie den nötigen Abstand ein. Im bayerischen Regensburg wurde ebenfalls gegen die Maskenpflicht protestiert. Am Sonntag kamen dann in Düsseldorf Corona-Demonstrantinnen und Demonstranten zusammen.