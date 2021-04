Eine App fürs Handy soll jetzt Schülerinnen und Schülern dabei helfen, rechtsradikale Bilder und Aussagen zum Beispiel in den sozialen Medien und in Chats zu erkennen.



Die App ist ein Spiel, mit dem man zum Beispiel die verschiedenen Symbole kennenlernt, also die Zeichen, die Rechtsradikale nutzen.

Indem Schülerinnen und Schüler diese Symbole kennen, können sie auch nicht mehr so leicht auf Rechtsradikale hereinfallen. Das hoffen jedenfalls die Macher des Spiels.