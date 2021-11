Also fängt die Liste erst mit den Rängen vier bis sechs an - und die belegen dank ihrer Klimapolitik und ihren Fortschritten bei Erneuerbaren Energien die nordeuropäischen Länder Dänemark, Schweden und Norwegen. Die EU landet nur auf Platz 22 - sechs Plätze schlechter als vergangenes Jahr.



Deutschland ist auf Platz 13 - immerhin! So eine gute Platzierung hatte Deutschland nämlich seit acht Jahren nicht mehr. Bis 2009 war Deutschland ein Vorbild beim Klimaschutz. 2008 belegte es in dem Ranking sogar den ersten Platz, sackte dann aber immer weiter ab. Das liegt unter anderem daran, weil der Ausbau der Erneuerbaren Energien so langsam voran geht.