Nun wurden die drei Elfmeter-Fehlschützen Sancho, Rashford und Saka in den sozialen Medien rassistisch beleidigt. Da ihre Vorfahren aus anderen Teilen der Welt stammen haben sie eine dunklere Hautfarbe. Sie sind alle drei in Großbritannien geboren und britische Staatsbürger. Das ist auch die Voraussetzung, um in der Nationalmannschaft spielen zu dürfen.