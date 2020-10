Es sollte ein ganz normales Fußballspiel werden: die U19 Jugendmannschaft von Borussia Dortmund, kurz BVB, hat am Sonntag mit 3:2 gegen den FC Schalke 04 gewonnen. Der 15-jährige BVB-Spieler Youssoufa Moukoko hatte gleich drei Mal einen Grund zum Jubeln. Denn er hat sehr gut gespielt und alle drei Tore geschossen. Leider gab es aber auch nicht so schöne Momente in dem Spiel: denn die Schalke-Fans waren nach dem BVB-Sieg ganz schön sauer und haben den Spieler beleidigt.