Rassismus - ein Problem in Deutschland!

Kein Platz für Rassismus? Und trotzdem gibt es immer wieder rassstische Vorfälle in Deutschland.

Quelle: dpa

Rassismus kann im Alltag in so vielen Formen auftreten: Von einer schnell daher gesprochenen Beleidigung bis hin zu echter Benachteiligung und sogar Ausgrenzung.



Vielleicht wurde schon mal eine Mitschülerin oder ein Mitschüler von euch oder ihr selbst aufgrund der Herkunft oder des Aussehens schlechter benotet in der Schule - oder musste sich auf dem Pausenhof einen blöden Spruch anhören. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr in der Richtung erlebt hat!