Laut Experten achten schon jetzt die meisten Eltern in Deutschland darauf, nicht im Auto zu rauchen, wenn ihre Kinder darin sitzen. Einige Politiker sagen jedoch, nur ein Verbot könne alle Kinder vor dem Passivrauchen im Auto schützen. Passivrauchen kann schwere Krankheiten verursachen - zum Beispiel Krebs oder Asthma. Besonders in engen Räumen, also auch in Autos, sammelt sich schon nach kurzer Zeit sehr viel Rauch an. Experten haben herausgefunden, dass in verqualmten Autos, fünf Mal so viele schädliche Stoffe in der Luft sind, wie in Raucherkneipen. Viele Ärzte, Politiker und Experten sind sich deshalb einig, dass es bald ein Rauchverbot geben muss. Doch ob und wann es in Deutschland eingeführt wird, darüber werden die Politiker wohl nun erst einmal diskutieren.