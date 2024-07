Wo geht man im Weltall eigentlich aufs Klo? Einfache Antwort: Na, in den Raumanzug pinkeln natürlich - quasi wie in eine Art Windel! In Zukunft könnte das Pipi aber richtig sinnvoll genutzt werden. Denn: Forschende entwickeln momentan einen Raumanzug, der Urin recycelt, also wiederverwertet. Das Pipi kann so automatisch gereinigt und in Trinkwasser umgewandelt werden.