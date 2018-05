„Der Countdown läuft: Zehn, neun, acht, … drei, zwei, eins, Start!“, so hieß es am Dienstagabend um 23.17 Uhr auf dem russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Von hier starteten drei Raumfahrer ihre Reise zu ihrem neuen Arbeitsplatz: der Internationalen Raumstation ISS. Die ISS kreist in etwa 400 Kilometern Höhe um die Erde. Um dorthin zu gelangen, stiegen die Raumfahrer in eine Raumkapsel. Diese wurde dann mit einer Rakete ins All geschossen.