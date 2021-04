Ein offenes Auto fährt durch die Straßen der Stadt Moskau. Hunderttausende Menschen stehen am Straßenrand, klatschen, jubeln, sind ganz aus dem Häuschen. Kein Wunder! In dem Wagen sitzt der damals wohl berühmteste Mensch der Welt: Juri Gagarin. Er wird gefeiert wie ein Held. Ach was, er IST für die Menschen ein Held!