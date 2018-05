Cassini umkreiste 13 Jahre lang den Saturn. Quelle: nasa/dlr/dpa

Am Freitagmittag ist die Raumsonde Cassini in der Nähe des Saturn verglüht. Nach sieben Jahren Flug von der Erde zum Saturn, hatte Cassini die vergangenen 13 Jahre den Planeten Saturn umkreist und untersucht. Mit verschiedenen Messgeräten ausgestattet, sammelte Cassini in dieser Zeit Daten und schickte sie an Wissenschaftler auf der Erde. Das Ziel der Forscher war es, so viel wie möglich über den Planeten Saturn herauszufinden. Mit Hilfe von Cassini entdeckten Forscher zum Beispiel, dass es auf einem kleinen Saturnmond wohl flüssiges Wasser gibt.