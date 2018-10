Hinter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Europäischen Weltraumorganisation ESA liegt eine aufregende Nacht. Denn vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus startete am Freitagabend eine der schwierigsten Missionen in der Geschichte der Organisation: Eine Raumsonde soll bis zum Planeten Merkur fliegen.