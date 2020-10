Bennu ist ein uralter Asteroid, also ein Gesteinsbrocken. Er ist wohl fast so alt, wie unser Sonnensystem, also etwa 4,5 Milliarden Jahre. Und genau deshalb ist er so spannend: Die NASA-Experinnen und Experten versprechen sich von ihm Informationen über die Entstehung unseres Sonnensystems. Sie vermuten außerdem, in den Gesteinsproben winzige Teilchen zu finden, die es auch während der Entstehung der Erde schon gab.