An Weihnachten fliegt sie so nah an die Sonne wie nie zuvor: nur sechs Millionen Kilometer entfernt. Klingt immer noch ziemlich weit weg, oder? Aber im Vergleich: Die Erde ist etwa 150 Millionen Kilometer von der Sonne weg, und der Planet Merkur, welcher der Sonne am nächsten ist, 58 Millionen Kilometer. Die Sonde ist also richtig, richtig nah dran!