150 Millionen Kilometer ist die Sonne etwa von der Erde entfernt. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat nun die Sonde "Parker Solar Probe" auf diese Reise geschickt. Sie ist etwa so groß wie ein Auto und wiegt 700 Kilo. Die Sonde soll bis auf etwa 6,2 Millionen Kilometer an die Sonne heranfliegen und sie dann immer wieder umkreisen. So nah kam noch nie ein Flugkörper an die Sonne heran. Dabei soll sie viele Daten über die Sonne, den Stern unseres Planetensystems, sammeln.