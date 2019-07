Die US-Regierung von Präsident Donald Trump geht schon lange gegen Einwanderer vor, die ohne Erlaubnis in den USA leben. Mit einem großen Einsatz will die Regierung an diesem Wochenende einige der Einwanderer zurück in ihre Heimatländer schicken. In einigen Städten Polizisten im Einsatz, um Einwanderer festzunehmen, die ohne Erlaubnis in den USA leben.