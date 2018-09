Eine Methode, die in der Untersuchung nicht so gut abschneidet, ist das Schreiben nach Gehör. Dabei schreiben die Schüler die Worte so auf, wie sie sie hören. Die Lehrer sollen Fehler am Anfang nicht verbessern. Einige Experten halten das Schreiben nach Gehör für problematisch, weil Schüler sich so oft eine falsche Schreibweise angewöhnen. Einigen fällt es dann schwer, die falsch gelernter Wörter später in der richtigen Schreibweise neu zu lernen.