In der vergangenen Woche gab es in Halle an der Saale einen rechtsextremen Terroranschlag (Link zum Thema) auf eine Synagoge, also ein jüdisches Gotteshaus. Seit einigen Tagen diskutieren Politikerinnen und Politiker deshalb nun darüber, wie man Rechtsextreme in Zukunft besser überwachen kann – vor allem im Internet.