Die Polizisten haben sich mit Kollegen in Chatgruppen Nachrichten geschickt, in denen sie gegen andere Menschen gehetzt haben. So haben sie unter anderem zusammengebastelte Fotos weitergeleitet, auf denen Geflüchtete brutal behandelt wurden. Offensichtlich waren viele dieser Polizistinnen und Polizisten Rechtsextremisten. Sie haben sich auch Symbole geschickt, die die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler benutzt haben. Derartig gegen Menschen zu hetzen oder Symbole aus der Nazi-Zeit zu verschicken, weil man sie toll findet, das ist in Deutschland verboten.