Elektromüll ist nicht wertlos. Elektrogeräte enthalten unter anderem wertvolle Metalle. Handys beispielsweise enthalten Gold, Silber und Kupfer. Stecker oder Kabel können auch solche Edelmetalle enthalten. Um an diese Metalle zu kommen, muss der Elektroschrott zerlegt werden. Meistens passiert das per Hand: Arbeiter und Arbeiterinnen schrauben die Geräte auseinander und sortieren die einzelnen Teile. Manche Recycling-Betriebe schmelzen Elektroteile ein und können so an die Metalle herankommen. Manchmal werden Geräte auch komplett in einem Schredder zu kleinen Teilen zermahlen. Danach werden dann mit Maschinen Kunststoff, Metall oder Glas voneinander getrennt. Metalle zu recyceln ist gut für die Umwelt. Denn neue Metalle zu gewinnen, verbraucht viel Energie.