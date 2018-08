Aus diesen Papierbergen wird neues Papier. Quelle: dpa

In der Regel holt die Müllabfuhr das Altpapier ab und bringt es in Sortieranlagen. Dort werden Plastikteile und andere Sachen, die im Papiermüll nichts zu suchen haben, von Maschinen aussortiert. Auch das Papier wird sortiert, zum Beispiel kommen die Kartons zu den Kartons und die Zeitungen zu den Zeitungen. Die sortierten Papiersorten werden dann von einer schweren Presse zu viereckigen Papierballen zusammengepresst.



Diese Ballen werden dann in Papierfabriken gebracht. Hier wird das alte Papier in Wasser aufgelöst und auch die Farbe wird vom Papier entfernt. Danach wird der Papierbrei mit Hilfe eines schweren Gewichts ganz flach zusammendrückt. So wird das Wasser aus dem Papierbrei herausgepresst und es entsteht Recyclingpapier. Das Recyclingpapier wird getrocknet und auf Rollen gewickelt. Nun kann es wiederverwendet werden, zum Beispiel für Zeitungen.