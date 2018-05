"Red Hand Day" ist Englisch und heißt übersetzt "Tag der roten Hand". Menschen weltweit malen ihre Hand rot an und drücken sie auf ein Blatt Papier. Die rote Hand ist ein Zeichen, das sagen soll: "Stopp! Kinder dürfen nicht als Soldaten missbraucht werden". In vielen Kriegen auf der Welt werden Kinder nämlich als Soldaten eingesetzt, zum Beispiel in Syrien, im Kongo und im Jemen - obwohl das in den meisten Ländern verboten ist.