Katalonien ist eine der reichsten Regionen Spaniens. Dort gibt es viele Firmen und es wird viel Geld verdient. Wie andere Regionen auch muss Katalonien einen Teil davon an den spanischen Staat abgeben. Viele Katalanen wollen dieses Geld lieber in Katalonien behalten, anstatt es abzugeben. Auch deshalb wünschen sich viele Katalanen, unabhängig von Spanien zu sein, also einen eigenen Staat zu gründen. Andere finden es unfair, dass das eher reiche Katalonien einen eigenen Staat gründen will, um nichts von dem Geld an ärmere Regionen in Spanien abgeben zu müssen. Sie sind der Meinung, Katalonien solle auch in Zukunft ein Teil Spaniens bleiben.