Über eine mögliche Namensänderung haben die Menschen in Mazedonien am Sonntag abgestimmt. Es gab zwar eine Mehrheit für eine Namensänderung, allerdings nahm nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten an der Abstimmung teil. Deshalb wird der Name nun erst einmal nicht geändert. Gegner der Namensänderung hatten dazu aufgerufen, nicht an der Abstimmung teilzunehmen. Nun werden Politiker im mazedonischen Parlament über die Namensänderung diskutieren. Dort müsste eine große Mehrheit der Politiker für die Änderung stimmen, damit Mazedonien bald wirklich Republik Nord-Mazedonien heißt und der Namensstreit ein Ende hat.