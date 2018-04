Bestimmt habt ihr schon von Martin Luther gehört. Er lebte vor etwa 500 Jahren und war sehr unzufrieden mit der katholischen Kirche. Deshalb hat er ein langes Papier geschrieben und soll es am 31.10.1517 an eine Kirchentür in Wittenberg genagelt haben. Auf dem Papier standen 95 Thesen, in denen er Dinge schrieb, die er an der Kirche nicht gut fand. Durch seine Ideen kam es in der Kirche zur Reformation und es gründete sich eine neue Bewegung. Diese Bewegung machte viele Dinge anders als die katholische Kirche. Später entstand daraus die evangelische Kirche. Und weil alles mit dem sogenannten "Thesenanschlag" angefangen haben soll, also dem Anbringen der Thesen an der Kirchentür, heißt der 31.10. Reformationstag.