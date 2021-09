Schülerinnen und Schüler in China lernen oft extrem viel. Nicht nur, weil die Schule das verlangt - auch, weil viele Eltern großen Druck machen und unbedingt wollen, dass ihre Kinder Bestnoten schreiben, es an eine der wenigen guten Universitäten schaffen und später einen guten Job bekommen. Viele buchen sogar am Wochenende Nachhilfe für ihre Kinder, auch wenn diese sogar zu den besten der Klasse gehören. Weil sich so etwas aber nicht alle Familien leisten können, findet die chinesische Regierung das unfair.